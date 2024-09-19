Юлия рассказала, как чувствует себя после родов.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией Юлия Верба, которая 18 сентября стала мамой, впервые показала лицо новорожденной дочери. Звезда сети рассказала о своем состоянии после родов.

Юлия не стала держать интригу и сразу после появления девочки на свет начала делиться кадрами с ней. Сегодня она опубликовала несколько фотографий, на которых впервые показала лицо крохи. Правда, имя дочери блогерша пока держит в секрете.

А также Верба поделилась трогательным видео, где показала процесс появления на свет малышки. В частности, на камеру сняли моменты из родов, операцию, первый плач ребенка и первые объятия звездной мамы и дочери.

Как известно, чтобы не травмировать ребенка врачи решили делать кесарево сечение. С самого утра 18 сентября у инфлюенсерки были схватки, но блогерша не могла родить самостоятельно.

На следующий день после хирургического вмешательства Юлия рассказала, как чувствует себя. По ее словам, она уже может даже ходить, сегодня ей значительно лучше, однако боль все же есть, в частности, больше всего ее беспокоит послеоперационный шов.

"Я чувствую себя нормально. Но ходить и двигаться - это испытание, честно. Так шов болит. Ни встать, ни согнуть, на ручки тоже не могу взять", - делилась блогерша.

К слову, Верба родила дочь от 29-летнего бизнесмена и блогера Константина. Пара в отношениях больше года, а предложение мужчина сделал любимой в октябре 2023 года. Однако жениться пара пока не спешит. У Константина есть дочь от предыдущего брака.

Напомним, ранее Верба рассекретила, чем занимается ее жених, который сидел в СИЗО. Юлия рассказала, как реагирует на хейт в отношении ее возлюбленного.

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