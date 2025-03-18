Наталья сообщила, что у Лели держится высокая температура.

Жена украинского хореографа Жени Кота - Наталья Татаринцева - рассказала о проблемах со здоровьем их дочери.

Женщина сообщила в своем Instagram, что 8-месячной Леле стало плохо. Малышке вызвали ночью скорую помощь, ведь у нее поднялась высокая температура.

"Страдает сейчас от сильной лихорадки уже второй день подряд. И это не зубы, не грипп и не ковид. Что-то непонятное ни нам, ни нашему врачу. Только температура 39,5", - написала Наталья о самочувствии дочери.

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Татаринцева также добавила, что сейчас они постоянно сбивают температуру и ждут улучшения.

Позже жена Кота вышла на связь с подписчиками и поблагодарила всех за слова поддержки. Она подчеркнула, что делает с мужем все возможное, чтобы Леле стало лучше.

К слову, Наталья и Женя в июле прошлого года впервые стали родителями. Дочь Леля была долгожданным ребенком пары, ведь долгое время им не удавалось зачать ребенка и им даже ставили диагноз бесплодие.

Напомним, ранее жена Жени Кота призналась, как рождение дочери Лели изменило их отношения с мужем.

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