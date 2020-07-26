Жгучая партнерша Иракли Макацарии в "Танцах со звездами" станет в пару с другим
Украинский актер Тарас Цымбалюк будет принимать участие в шоу "Танцы со звездами".
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Его партнёршей стала хореограф Яна Заяц. Ранее девушка уже принимала участие в шоу и стояла в паре с экс-"холостяком" Иракли Макацарией. Тогда пара выбыла всего лишь за несколько шагов до победы.
"Мне повезло с партнершей, Яна - человек-боец, настоящий профессионал. Она - чемпион, который мотивирует меня идти вперед", - сказал Тарас.
У найтанцювальнішому сезоні шоу актор фільму «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) підкорюватиме серця глядачів разом з хореографом Яною Заєць (@zlayazaya_official). Яна братиме участь у проекті вдруге – у другому сезоні оновлених #танціззірками з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце. Тобі подобається ця пара? 😍 Тарас поділився враженнями: «Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед»
Как сообщал УНИАН, стала известна партнерша Винника в "Танцах со звездами".
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