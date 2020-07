Жгучая партнерша Иракли Макацарии в "Танцах со звездами" станет в пару с другим

У найтанцювальнішому сезоні шоу актор фільму «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) підкорюватиме серця глядачів разом з хореографом Яною Заєць (@zlayazaya_official). Яна братиме участь у проекті вдруге – у другому сезоні оновлених #танціззірками з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце. Тобі подобається ця пара? 😍 Тарас поділився враженнями: «Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед»

