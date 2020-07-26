Жгучая партнерша Иракли Макацарии в "Танцах со звездами" станет в пару с другим

Тарас Цымбалюк станет в пару с Яной Заяц.

Украинский актер Тарас Цымбалюк будет принимать участие в шоу "Танцы со звездами".

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Его партнёршей стала хореограф Яна Заяц. Ранее девушка уже принимала участие в шоу и стояла в паре с экс-"холостяком" Иракли Макацарией. Тогда пара выбыла всего лишь за несколько шагов до победы.

"Мне повезло с партнершей, Яна - человек-боец, настоящий профессионал. Она - чемпион, который мотивирует меня идти вперед", - сказал Тарас.

Как сообщал УНИАН, стала известна партнерша Винника в "Танцах со звездами".

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