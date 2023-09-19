Троянова осуждает войну в Украине.

Российская актриса Яна Троянова заявила, что ей стыдно перед украинцами за развязанную диктатором Владимиром Путиным войну в нашей стране. Она говорит, что войны не должно быть.

Так, Троянова еще в начале полномасштабного вторжения выехала из России и осудила преступный режим Кремля. Кроме того, она говорит, что постоянно думает над тем, что она может сделать, чтобы боевые действия на наших территориях и геноцид украинского народа наконец-то прекратились.

Кроме того, Троянова рассказала и о том, как украинцы реагируют на нее за границей:

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"Мне невероятно стыдно перед украинцами за нашу страну. Но после интервью с Юрием Дудем ко мне стали подходить украинцы, обниматься, просить сфотографироваться и для меня это важно. Мы готовы работать и служить дальше, чтобы это (война, - УНИАН) прекратилось".

Чем известна Яна Троянова

Яна Троянова - российская актриса, которая получила известность благодаря фильмам "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".

В октябре 2022 года уехала из России. Сначала в Турцию, затем - во Францию.

Также она дала Юрию Дудю интервью, в котором раскритиковала российские власти и войну в Украине.

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