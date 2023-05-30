В недавнем интервью YouTube-каналу "ВДудь" Троянова заявила, что Россия - это дно.

Россияне потребовали признать звезду сериала "Ольга" Яну Троянову "иноагентом". Волна возмущений поднялась после интервью Трояновой YouTube-каналу "ВДудь". Там звезда заявила:

"Телевизор полностью отдался пропаганде. Люди там (в России, - ред) выживают. Я родилась на дне, и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодня ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, все воняют".

Как сообщили росСМИ, в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что Яна Троянова может получать деньги от Украины, а также финансировать ВСУ. Бородин призвал запретить Трояновой въезд в Россию.

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Кто такая Яна Троянова

Троянова - известная российская актриса театра и кино. Прославилась по ролям в фильмах "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ", а также в сериале "Ольга".

После начала полномасштабной войны в Украине Яна выехала из России сначала в Турцию, а затем во Францию, где живет по сей день. Актриса выступает против кровожадной кремлевской политики.

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