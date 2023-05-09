По словам юмориста, Псюк возмутил его своим поведением.

Юморист Владимир Шумко, выступающий в "Женском квартале", обвинил лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка в наглости. Артист вспомнил свое знакомство с певцом.

Это произошло на шоу "Клуб дилетантов". По словам Шумко, все присутствующие были недовольны поведением Псюка.

"Что я видел тогда. Пришел для меня неизвестный исполнитель, и начал себя вести, будто он Kanye West. Просто поверхностно к людям (относился - УНИАН) которые тебя пригласили и которые делают какой-то проект", - рассказал юморист в подкасте с Александром Волошиным.

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Шумко заявил о вызывающем поведении Псюка, которое трудно было не заметить. Юморист признает, что артист и вся группа Kalush Orchestra сейчас делают очень много полезного для Украины, однако от слов о певце он отказываться не будет.

"Я сейчас говорю о нем в то время, в тот момент, что я увидел. То, что они сейчас стали известными на весь мир и благодаря этому помогают очень сильно нашему государству, помогают Вооруженным Силам Украины, приближают победу. Это очень круто, им респект, я их за это уважаю. Но я не могу отказаться от тех слов, от того, что я видел", - добавил Шумко.

Также юморист рассказал, могли бы Kalush Orchestra одержать победу на Евровидении, если бы в Украине не было полномасштабной войны. По мнению Шумко, тогда бы у музыкантов было бы меньше шансов.

"У них крутой вокалист с дудочкой, он там делает 99%. Что касается части рэпа, мне это не нравится... Если бы не война, я думаю, что у них было бы гораздо меньше шансов", - признал Шумко.

Кто такой Владимир Шумко

Юморист родился в Умани, ему 35 лет. Шумко начинал свою карьеру с того, что был ведущим на свадьбах. Затем он попал в театральную студию "Черный квадрат" и начал заниматься юмором. Артист овладевал жанром импровизации.

В 2017 году Шумко стал ведущим проекта "Худший водитель". В 2019 юморист попал в команду "Женского Квартала". Кроме этого, артист играет в Improv Live Show.

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