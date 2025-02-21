Известный юморист рассказал, как выезжает за границу: 'Был в Лапландии, видел Санту'

По словам Шумка, у него есть законные основания для выезда.

Экс-участник "Женского Квартала" Владимир Шумко не скрывает, что во время полномасштабной войны выезжает за границу. Он говорит, что у него есть на это законные основания.

"У меня инвалидность с детства. На всю жизнь. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня булили в школе, потому что теперь, из-за этого глаза, я могу легально выезжать за границу. Я навещал родителей, виделся с друзьями. У меня инвалидность третьей группы. Должна была быть второй, но мне когда-то сказали, что для этого нужно было дать "на лапу", – поделился юморист в интервью Славе Демину.

Шумко добавил, что со временем смог принять тот факт, что не видит на один глаз. К тому же эта травма подарила ему возможность поехать в лучшее в его жизни путешествие.

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По его словам, он хотел отпраздновать Новый год с родителями в Германии, однако тогда все сложилось иначе.

"Жена говорит: "У меня с детства была мечта – поехать в Лапландию к Санте Клаусу. Давай поедем". Это было очень неожиданно. Я позвонил другу, который живет в Финляндии 12 лет, и говорю, что мы собираемся к нему праздновать Новый год, а потом летим в Лапландию. А мы не виделись с того момента, как он переехал. Мы так хорошо провели время. Мы видели Санту. Все так круто. Это одно из того, что было лучшим в моей жизни", – рассказал юморист.

Напомним, ранее Владимир Шумко рассекретил, сколько зарабатывает во время войны.

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