Екатерина призналась, скольких детей хотела бы еще родить.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина - заговорила о планах на будущее. В частности, она ответила, планируют ли они с мужем еще общих детей.

Не секрет, что в декабре прошлого года блогерша родила сына Тимофея. По словам Екатерины, она хочет большую семью и быть многодетной мамой.

"Хочу троих. В следующем году планируем планировать следующего ребенка, но как Бог даст", - отметила жена Остапчука в своем Instagram.

К слову, у Владимира еще есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко. В частности, у него есть дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут вместе с мамой в Канаде. Развод пары был достаточно скандальным, поэтому, как рассказывал сам ведущий, экс-супруга запрещала ему общаться с детьми.

Напомним, ранее известная певица Злата Огневич пожаловалась на "советы" относительно детей. 39-летняя звезда рассказала, что подписчики систематически пишут ей бестактные комментарии о необходимости родить детей.

