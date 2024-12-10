Владимир Остапчук в третий раз стал отцом и показал новорожденного сына

Малыш появился на свет 10 декабря.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Его супруга Екатерина Полтавская родила ему сына, которого они назвали Тимофеем.

Все время шоумен находился рядом со своей избранницей. Спустя короткое время после родов Остапчук поделился снимком из роддома, на котором видно ножки его маленького наследника.

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписал фото Владимир и добавил сердечко.

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Как отреагировали поклонники:

"Мои поздравления! Пусть растет в мире"

"С рождением малыша! Пусть у него будет счастливое детство"

"Здоровья малышу и счастливой судьбы"

"Поздравляю! Тимофей, рады приветствовать в этом мире"

Стоит отметить, что для Полтавской это первый ребенок, а вот для Остапчука - третий. Он воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака с Еленой Войченко. Известно, что дети живут вместе с мамой в Канаде. Их развод был скандальным, поэтому, как рассказывал Остапчук, Елена запрещала ему общаться с детьми.

Интересно, что второй его женой была нотариус Кристина Горняк. И с ней Остапчук остался в плохих отношениях.

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