Народный артист Украины, звезда "Маски-шоу" Борис Барский, который ранее высказался о переходе на украинский, на этот раз ответил, что думает о своей коллеге Эвелине Бледанс. В свое время артисты работали вместе, однако сейчас женщина поддерживает путинский режим и живет в России.
Как известно, Бледанс родилась и выросла в Ялте, Крым, а также часто бывала в родном городе Барского - Одессе. Наибольшую славу артистка получила благодаря роли медсестры в "Маски-шоу". Однако еще в 2014 году она прославилась пророссийскими заявлениями, в которых поддерживала аннексию родного Крыма россиянами и фанатела от политики Кремля.
В интервью OBOZ.UA актер поделился, что предательница никогда не была штатным сотрудником комик-труппы "Маски-шоу". Она в основном была приглашенным участником съемок и участвовала не во всех работах коллектива. А что касается ее пророссийской позиции, то Борис Владимирович с юмором говорит, что ее фамилия все объясняет в этой ситуации.
"Почему поддержала российскую агрессию? Это у нее надо спрашивать. Она не работала в нашем коллективе на постоянной основе, была приглашенной актрисой. В каких-то сериях "Маски-шоу" снималась, в каких-то - нет. И все это длилось довольно недолго. Кстати, вы знаете, что наш театр попал в Книгу рекордов Украины по количеству работы в едином составе? Но Эвелины там нет. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью соответствует своей фамилии - вот и все", - отметил знаменитость.
После успеха на "Маски-шоу" Бледанс начала работать на российском телевидении. А в 2015 году она показала свое истинное лицо, заявив, что Крым якобы никогда не был украинским. Предательница выдала, что полуостров вернулся в "родную гавань" РФ.
За антиукраинские высказывания ее внесли в базу "Миротворец", а с января 2023 года актриса находится под санкциями СНБО. Она продолжает поддерживать путинский режим и даже помогает оккупантам, которые убивают украинцев.
Напомним, ранее Борис Барский со слезами на глазах рассказал, как умер его сын. Мужчина пережил сердечный приступ, после которого развилась затяжная болезнь.