О его смерти стало известно сегодня, 9 января.

9 января 2024 года перестало биться сердце народного артиста Украины и орагизатора музыкального фестиваля "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко. Его не стало на 71-м году жизни.

Еще летом Виталий Васильевич отпраздновал юбилей, а сегодня Украина скорбит по нему.

Трагическое известие сообщили на странице Буринского городского совета в Facebook.

"Виталий Белоножко всегда был желанным гостем на Буринщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей. До самого сердца пронизывали слова песен, которые неслись серебряными струнами души певца, как молитва, как завещание, как наставление, как воспоминание о детстве… Его харизма, искренность и открытость, которыми словно обнимал бархатным баритоном, навеки будут звучать в наших сердцах..." - говорится в заявлении горсовета.

Причина смерти Виталия Белоножко неизвестна. Также пока неизвестно, где и когда состоятся прощание с артистом и похороны.

Ранее УНИАН рассказывал, кого навсегда забрал 2023 год. Этих звезд оплакивала вся Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: