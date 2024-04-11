Лечить Виктора Розового планируют за границей.

Бывший участник "Лиги смеха" Виктор Розовый, который защищает Украину в составе 3-й ОШБр, получил тяжелое ранение на передовой. Об этом сообщила его жена Ольга.

Отмечается, что Розовый получил сложное осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. Более двух недель он находился в тяжелом состоянии.

"Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Он очень волевой, поэтому делает невероятный успех", – рассказала его супруга.

Известно, что военный был ранен 21 марта во время выполнения боевого задания. На следующий день об этом сообщили его родным.

"Это очень сложная травма, и трудно представить, чего только стоила эвакуация. Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам второй и третьей роты противотанкового батальона 3 ОШБр, и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора те более 200 км", – отметила жена Розового.

Сейчас он находится сознании и набирается сил для дальнейшей реабилитации. Лечить Виктора Розового планируют за границей.

Звезды на войне: другие новости

Защищая Украину, погиб известный театральный актер и военный Андрей Доманский. Он ушел на фронт добровольцем и находился там с начала полномасштабного вторжения.

Ранее стало известно, что украинский писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан решил мобилизоваться. Он планирует вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

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