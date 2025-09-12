52-летняя танцовщица уже давно жила вместе со своим избранником.

Бывшая жена певца Виктора Павлика, Лариса Созаева сообщила о важном событии в своей жизни. Как оказалось, 52-летняя танцовщица недавно вышла замуж.

В комментарии OBOZ.UA женщина призналась, что у них с любимым не было культа свадьбы, поэтому они сделали все очень просто и приватно. По словам Ларисы, они расписались онлайн через приложение "Дія", более того, пара сделала это на расстоянии.

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях-приложениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, насчет возраста. Неважно, сколько человеку лет, возникает вопрос - хочет ли он или она быть в паре, или оставаться одиноким. Мне нужен партнер, муж, друг, любовник в одном лице! Я рискнула и получила желаемое", - рассказала экс-супруга Павлика.

Также Созаева отметила, что официального предложения от ее партнера Константина не было. Пара просто решила жить вместе, и именно это для них стало своеобразным подтверждением серьезности отношений.

"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто - он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, что его бывшая жена привезет детей в Украину (которые уехали за границу - УНИАН) и будет скромное действо бракосочетания", - заявила танцовщица.

