Девушка боялась говорить о своем успехе.

Певица и блогер Анна Тринчер недавно пожаловалась на то, что часто ее успех приписывают родителям или бывшему мужу, и никто не думает о том, чего она достигает самостоятельно.

"Меня всю жизнь обвиняют, что всего, чего я достигла - это сначала родители, которые мне все проплатили и за все договорились, потом был мой муж, который за меня везде платит. Но я впервые в жизни расскажу одну историю", - призналась Тринчер в своем психологическом подкасте "Не ідеальна Я".

Оказалось, что Анна в раннем возрасте купила за собственные деньги себе недвижимость в столице, однако боялась об этом говорить вслух.

"В 18 лет я купила себе квартиру в центре Киева в дорогом классном ЖК. Будучи блогером, я ни слова об этом не сказала, потому что я фоново постоянно думала, что они не поверят, что это я заработала, а там не было ни копейки маминых денег", - отметила Анна.

Девушка добавила, что за свое достижение она не могла похвалить себя и решила держать эту новость в тайне все это время.

"Я за все это время с 18 лет ни разу не улыбнулась от мысли, что я молодец. Я купила квартиру, как будто пошла в магазин и купила бананы. Потому что я постоянно думала, что уже появились новые достижения и "купила, ну и купила, а что дальше?", а во-вторых, мне так хотелось поделиться с этим в Instagram, потому что это прикольно получить похвалу", - вспомнила Анна.

Тогда она хотела услышать слова восхищения не только от подписчиков, но и от отца, однако этого так и не произошло.

Напомним, недавно Анна Тринчер призналась, свободно ли ее сердце после развода с Александром Волошиным.

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