Девушка ответила критикам.

Молодая жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, поделилась с поклонниками историей их любви, однако, вместо восторга, нарвалась на хейт.

Девушка поделилась в Instagram трогательным видео, на котором можно заметить, как изменились отношения между ней и Виктором за последние десять лет. В частности, Екатерина сравнила два кадра: один сделан в 2015-м, а другой - в 2024 году.

На первом девушка сфотографировалась с Павликом, как его фанатка. Она поделилась, что тогда была очень счастлива, ведь ей удалось "поймать" любимого артиста после концерта.

Спустя почти десять лет Катя позировала с Виктором уже в статусе его жены. Рядом с ними также был общий сын Михаил.

"Да и такое", - коротко подписала видео Репяхова.

Однако, не все поклонники оценили такие откровения блогера. Супруги Павлик в очередной раз натолкнулись на хейт из-за большой разницы в возрасте:

"Я все понимаю, разницу там 5 или 10 лет... но больше... Это уже для меня извращение. Не в обиду Виктору, но как она его выбрала?"

"Пахнет педофилией..."

"Он из разряда мужчин, за которыми разрушены жизни женщин и детей... таких лучше обходить стороной".

В свою очередь блогерша не стала сильно обращать внимание на критиков, отметив лишь:

"Долго думала, как ответить на это, но слов так и не нашла".

К слову, недавно Екатерина Репяхова вспомнила, сколько трудностей пережила вместе с Павликом, в частности, она вспомнила, как едва не потеряла мужа.

