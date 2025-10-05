Некоторое время назад фронтмен группы "Юркеш" публично объявил, что удалил артиста из друзей на Facebook из-за его "недопозиции".

Украинский певец Виктор Павлик впервые отреагировал на резкую критику в свой адрес со стороны бывшего друга и фронтмена группы "Юркеш" Юрка Юрченко.

В комментарии для программы "Ближче до зірок" народный артист Украины дал понять, что лично он предпочитает сохранять спокойствие, не реагируя на нападки. Судя по всему, для него главный способ противодействия хейту - это полное игнорирование.

"Как только начинаю видеть, что кто-то что-то негативное пишет, я просто выхожу оттуда и не читаю дальше. Ну, зачем себе портить нервы?" - отметил Павлик.

Напомним, ранее УНИАН писал, как еще в начале августа Юрко Юрченко публично объявил, что удалил из друзей на Facebook Виктора Павлика.

"Человека, которого я знаю с 1993 года. 32 года!... Ой вей, сколько же было интересного у нас в жизни! С человеком, с которым я прошел бурные 90-е и не только, - заявил Юрченко тогда. - Потому что хватит быть скользким равликом-павликом!".

По его словам, он удалил Павлика из-за того, что тот лайкает посты об аккордеонисте-"регионале" Яне Табачнике. Юрченко призвал Павлика быть украинцем или не быть, ведь, по его мнению, именно такая "недопозиция" и привела в Украину войну.

