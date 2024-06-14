Мужчина рассказал об изменениях в личной жизни в сети.

Известный украинский спортсмен и политик Василий Вирастюк, который после измены жене снова стал отцом, впервые показал свою новую избранницу Ирину.

Мужчина долгое время не рассказывал о личной жизни и скрывал мать своего новорожденного сына Владимира. Однако сегодня, 14 июня, решил опубликовать совместное фото в Instagram с любимой и рассказал, что теперь официально в разводе с бывшей.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто. Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года. Еще 10 мая Печерский суд г. Киева принял окончательное решение о разводе, и через 30 календарных дней, а именно 11 июня решение вступает в силу", - написал Вирастюк и показал лицо Ирины, прикрывая ее рукой.

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Что известно о личной жизни Василия Вирастюка

Василий Вирастюк был в браке с женой Инной 15 лет. Они вместе воспитывают сына от первого брака Вирастюка - Адама и двух общих сыновей Олега и Сашу.

Позже стало известно, что супруги разводятся со скандалом. Вирастюк говорил, что против него началась "информационная атака". Однако потом Василий признался, что начал новые отношения в то время, как Инна уехала с детьми за границу в начале войны. Тогда он считал изменой то, что жена эмигрировала и закрутил роман с младшей на 11 лет девушкой Ириной. В начале этого года она родила ему четвертого сына Владимира.

Напомним, недавно Владимир Завадюк показал своего возлюбленного.

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