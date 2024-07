Американский рэпер Дерек Кит Барбоза, который более известен по сценическому имени Chino XL, ушел из жизни. Ему было 50 лет. Причину смерти пока не разглашают.

О тяжелой утрате сообщила семья мужчины.

"Семья Дерека Кита Барбозы с глубокой скорбью сообщает о его смерти. Chino умер утром в воскресенье, 28 июля 2024 года, у себя дома. Ему было 50 лет. У Chino остались дети, пасынок, внуки, мать Кэрол и его бывшая давняя партнерша Стефани", - написали родные на странице Instagram покойного рэпера.

Артист воспитал четырех дочерей. Поэтому они отметили, что у его известного отца было немало наград, но самая главная для него в жизни была роль отца.

"В этой роли он дал нам больше всего - свою силу, прямоту и способность быть суперреалистом. Главное, что мы чувствуем сейчас, - это то, что наш папа с нами, а, следовательно, и мы никогда не забудем о нем", - написали дочери Дерека.

Что известно о рэпере Chino XL

Chino XL был автором песен и актером. Он выпустил четыре сольных студийных альбома, а один из них под названием "Ricanstruction: The Black Rosary" получил награду HHUG в номинации "Лучший альбом 2012 года".

Самые известные его треки: "I want more", "Coins in the Compound", "Father's Day", "Nunca" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно о смерти автора хита "Снега Килиманджаро" Паскаля Данеля.

