Не так давно звезды публично поссорились.

Известная украинская стендап-комикесса Лера Мандзюк неожиданно заговорила о дружбе с певицей Тиной Кароль. Ранее звезды имели публичную ссору из-за поездки в поезде.

В интервью программе "Ближе к звездам" юмористка отметила, что их отношения с Кароль действительно улучшились. По ее словам, они иногда видятся и часто переписываются.

"Мы можем отвечать друг другу... Но пока прям дружбой это не могу назвать. Возможно со временем, когда у нас будет больше взаимодействий, так и будет", - заявила Лера.

Хоть Мандзюк и не называет Тину близкой подругой, она намекнула, что они кое-что готовят вместе. Однако, что именно, звезды пока держат в тайне.

В общем, Лера отметила, что не так давно она вообще боялась заводить друзей. Это было обусловлено определенным страхом измены от близких людей.

"Я всегда говорила, что у меня нет друзей. Я боялась, что близкие люди сделают мне больно, но я стала мудрее и я с гордостью могу заявить, наверное первый раз, что у меня есть друзья и дружба - это классно", - подчеркнула она.

Юмористка также рассказала, с кем из известных коллег она дружит. Среди них комик Вова Шумко и певица Кристина Соловий. С последней Лера находится в тесных отношениях, в частности, девушки часто ходят друг к другу в гости.

