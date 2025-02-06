Артистка рассказала о конкуренции в шоу-бизнесе.

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала о конкуренции в украинском шоу-бизнесе.

По словам артистки, за рубежом многие звезды поддерживают друг друга в творчестве. Однако в Украине это случается довольно редко.

"Хочу сказать, что, если мы - музыканты - не будем как-то коллабиться, постоянно встречаться... В студии встретились, посидели, что-то придумали - бам, бенгер получился. Ведь так оно и существует. За границей, сколько я наблюдаю, они никогда в одиночку не садятся. Они постоянно наваливают толпой. Сколько раз я обращалась: "Вот вы не против, если мы эту часть используем в нашей песне?". Не понимают, как это можно коллабиться. Вот пока нет дружбы", - сказала Кароль в интервью для М1.

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Она также добавила, что также нет среди украинских артистов здоровой конкуренции. По ее словам, большинство акцентируют свое внимание не на собственных достижениях, а на хейте коллег. Об этом Тина заявила так:

"Давайте конкурировать, но на результат, а не на то, чтобы друг друга валить. Или там заказать тысячу дизлайков. Купить комментарии плохие. У меня столько раз клип падал в рейтинге... Я где-то еще слышала эту историю, у кого-то было, когда заказали дизлайки".

Напомним, ранее стало известно, как выглядела Тина Кароль 18 лет назад.

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