Артистка всегда держит себя в форме.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая часто показывает в сети фото идеальной фигуры, впервые рассекретила свой вес.

Недавно артистка общалась с подписчиками в Instagram. Поклонники поинтересовались, сколько весит звезда. Тина решила откровенно поделиться этой информацией. Более того, она даже опубликовала специальное приложение, на котором показан желаемый вес и текущий.

"51.9. Цель - 52 кг", - указано на фото.

Видео дня

Кароль также показала, как занимается йогой. По ее словам, именно аштанга-йогу она практикует четыре года.

Также певица ранее рассказывала секреты своей стройной фигуры. Тина ежедневно тренируется, иногда даже два раза в день.

"Что именно делаю? Не только йога. Скакалка - начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, а сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю три раза в неделю, а вот йога - ежедневно. Каждый вторник я сдаю нормативы различного характера. Это и бег, и отжимания, и пресс. Также есть такая практика очень важная - планка, которую делаю через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, то немного готовлюсь к этому, не перегружаю руки".

Напомним, ранее певица Оля Цибульская честно рассказала о своем весе. Она отметила, что сейчас не в идеальной форме.

Вас также могут заинтересовать новости: