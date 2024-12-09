'Лживая и дешевая': известная юмористка жестко 'разнесла' Тину Кароль

Она усомнилась в честности артистки.

Украинская юмористка Лера Мандзюк резко высказалась о певице Тине Кароль. Она считает, что артистка демонстрирует лживую и дешевую скромность, хотя на самом деле все далеко не так.

Мандзюк обратила внимание на видео, где Кароль показывала, как занимается йогой в поезде "Укрзализныци". Лера сочла это смешным, потому что, по ее словам, у певицы достаточно финансов, чтобы передвигаться по Украине на люксовых автомобилях.

"У нее классная растяжка, я руками не могу так развести, как она может развести ногами. Это прекрасно. Но не в вонючем поезде "Укрзализныци", ну, пожалуйста. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", - отметила Лера в своем YouTube-проекте "Це не смішно".

Она добавила, что совсем не смешно, когда люди, которых уважает общественность, становятся мемами.

"Момент, что она едет в поезде и делает эти все спортивные этюды, и смешит всех нас. Но если задуматься, это не смешно. Я отказываюсь жить в мире, где прима Тина Кароль ездит в поезде "Укрзализныци". Я не зря назвала ее примой, потому что так и есть. Этот титул ей дала не я, она его заслужила ", – добавила Мандзюк.

Напомним, ранее Тина Кароль показала новые фото с сыном в военной форме.

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