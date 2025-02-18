Рудинский рассказал, кто из мировых звезд поддержал Украину на BAFTA

Он вспомнил, как к нему подошла Кейт Уинслет.

Главный герой фильма "Камень, ножницы, бумага" Александр Рудинский рассказал, что мировые звезды говорили о войне в Украине в актерских кулуарах.

В интервью ТСН он отметил, что на всех интервью у него расспрашивали о его родине и о том, что сейчас происходит.

"На всех интервью, конечно, все расспрашивают об Украине, каждый. И прогнозы спрашивают: как вы думаете, какие сейчас игры – политические или не политические; изменилась ли сейчас жизнь в Киеве: безопасно ли или опасно", - сказал Рудинский.

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Также он поделился, что к нему лично подходила Кейт Уинслет. Она рассказала, что очень сильно растрогана тем, что сейчас происходит в Украине.

"Это было очень искренне с ее стороны. Этот человек действительно переживает происходящее в моей стране", - добавил Рудинский.

Напомним, фильм про войну в Украине "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA. Он победил в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Отметим, лента основана на реальных событиях, которые происходили в Украине в феврале 2022 года.

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