Украинец отметил, что он смотрел в глаза российскому актеру во время своей речи.

Украинский актер и главный герой фильма "Камень, ножницы, бумага" Александр Рудинский рассказал, как россияне реагировали на победу документального кино об Украине на кинопремии BAFTA.

В интервью изданию ELLE мужчина признался, что ему действительно было интересно наблюдать за представителями страны-агрессора, которые сидели в зале. В частности, Александр обратил внимание на российского актера Юрия Борисова, во время того, как говорил свою речь на сцене.

"Слава Богу, я не сидел с ними за одним столом. Я бы никогда и не сел, и зажигалку не попросил бы! Но когда я говорил речь со сцены, я периодически смотрел в их сторону, потому что они сидели очень близко вместе с другими номинантами. Когда объявляли номинации, на экран выводили фрагменты из фильма. И какой же я был горд, что из нашего фильма взяли сцену, где мой экранный отец спрашивает меня, когда я забегаю после взрыва автобуса: "Ты русских там видел?". Этот фрагмент длился 15 секунд. Весь зал сосредоточенно смотрел на экран, и я знал, что и россияне видят и слышат то, что все остальные. Я видел, как Юрий Борисов аплодировал. Возможно, он делал это неосознанно или, наоборот, под давлением эмоций. Но во время своей речи мне принципиально важно было посмотреть ему в глаза", - сказал украинец.

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Он также добавил, что Борисов избегал тему войны в разговоре с другими людьми. По словам Рудинского, это россиянин делал не просто так, а вот почему:

"Борисов старается не говорить за рубежом о войне, которую развязала РФ против Украины, чтобы не потерять возможности работать в международных проектах, удалился из соцсетей и работает над своей европейской фильмографией. Но он все равно возвращается после съемок в Москву, где продолжает жить со своей семьей".

К слову, фильм "Камень, бумага, ножницы", где главную роль сыграл Александр Рудинский, получил в этом году кинопремию BAFTA. Он одержал победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Украинский актер посвятил эту награду своему другу-военному Жене Светличному, который погиб на войне, а также произнес со сцены "Слава Украине".

Напомним, ранее Александр Рудинский рассказал, кто из мировых звезд поддержал Украину на BAFTA.

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