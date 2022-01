Музыкант выпустил новый альбом и в одном из треков обратился к загадочной возлюбленной.

Известный американский музыкант The Weeknd в своем новом альбоме Dawn FM подогрел слухи о страстном романе с актрисой Анджелиной Джоли.

Об этом пишет издание Elle.

Поклонники вслушались в текст восьмого трека под названием "Here We Go… Again". В нем музыкант обращается к таинственной возлюбленной со словами: "Моя новая девушка, она кинозвезда".

"Я любил ее правильно, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл", – поет The Weeknd.

Читайте такжеЛюбовь нечаянно нагрянет: голливудские романы на съемочной площадкеСтоит отметить, что слухи о романе звезд впервые появились в зарубежных СМИ осенью 2021 года. С тех пор никто из них публично не комментировал возможный роман.

Сообщалось, как в сентябре Джоли застукали вместе с The Weeknd в одном из итальянских ресторанов. По данным СМИ, они там просидели несколько часов, и это было похоже не на дружескую встречу, а на настоящее свидание.

