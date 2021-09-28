Новым избранником актрисы стал The Weeknd.

Голливудская актриса Анджелина Джоли пять лет назад начала бракоразводный процесс с актером Брэдом Питтом, а два года назад она стала абсолютно свободной. Вскоре они начали судиться за опеку над детьми - 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Не успели еще закончится суды, как Джоли застукали вместе с рэпером The Weeknd.

Пару заметили в одном из итальянских ресторанов. По данным СМИ, они там просидели несколько часов, и это было похоже не на дружескую встречу, а на настоящее свидание.

Второй раз их заметили на выходе из ресторана. Они сели в разные машины и разъехались. При этом ни актриса, ни рэпер пока официально не подтвердили свои отношения.

Джоли была замужем три раза - за Джонни Ли Миллером, за Билли Бобом Торнтоном и за Брэд Питтом. Все ее избранники являются актерами.

Также известно, что Джоли является бисексуалкой. Такое ее заявление вызвало ажиотаж, особенно после ее романа с актрисой Дженни Шимицу.

Последний ее брак с Брэдом Питтом продлился несколько лет. Их история отношений началась еще тогда, когда Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Вскоре он развелся с ней и ушел к Джоли. В паре у них родились трое детей, а также Анджелина усыновила еще троих.

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Автор: Диана Могилевич