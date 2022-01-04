Канадский певец The Weeknd сообщил в своем Twitter, что на днях состоится премьера его нового альбома Dawn FM.
По словам артиста, этот альбом будет не похож на предыдущие. При этом какие песни в него войдут он не рассекретил.
Известно, что в создании нового альбома приняли участие Джим Кэрри, Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne и Oneohtrix Point Never.
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The Weeknd - канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения. Он выиграл две премии "Грэмми" и был номинирован на премию "Оскар".
В 2017 году возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов.
20 марта 2020 года был выпущен его четвёртый студийный альбом "After Hours".