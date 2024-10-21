Певица ответила, сколько предложений руки и сердца она отклонила.

Известная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, рассказала о личной жизни. Исполнительница ответила, что стало причиной проблем в ее отношениях и призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

Артистка говорит, что часто ее представления о мужчине и об отношениях не соответствовали действительности, поэтому она разочаровывалась в возлюбленных. TAYANNA, находясь в отношениях, пыталась быть слабой и вела себя иногда как ребенок.

Однако звезда убеждена, что сейчас готова построить семью и мечтает быть счастливой в отношениях. В то же время пока ее сердце свободно, но она открыта к новым романам.

"Я не влюблена. Нет отношений, нет мужа. Наверное, впервые в моей жизни я поняла, что я открыта к отношениям, к настоящим зрелым отношениям, где можно строить семью. Раньше я все же была инфантильной и больше в детской позиции в отношениях. Мне хотелось, чтобы меня полюбили, поцеловали. Искала мужчину, как папу, который бы решил мои проблемы и мои вопросы", - отметила Татьяна.

Ранее, по словам певицы, она боялась официального брака и буквально убегала от мужчин, когда они делали ей предложение. Таких ситуаций в жизни знаменитости было несколько. Она вспомнила один из случаев, когда иностранец сделал ей предложение руки и сердца и даже пришел знакомиться с ее родителями. Но свадьба так и не состоялась, поскольку TAYANNA отказала бойфренду.

"Я уходила из отношений, потому что я боялась даже свадьбы. Несколько раз было так, что мужчина приходил с кольцом. Однажды было, что я встречалась с парнем из Германии, он был немцем. Он из Германии приехал к моим родителям и намекнул мне, что он с кольцом и хочет жениться. И я такая: "Нихт", - вспомнила Решетняк.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала о своей депрессии. Она призналась, что пережила кризис в творчестве и личной жизни.

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