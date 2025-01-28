Надежда также вспомнила подробности трагедии.

Украинская актриса и звезда сериала "Родительский комитет" Надежда Хильская, рассказала, как переживает смерть мужа-военного.

Известно, что любимый Надежды - Алексей Хильский - с первых дней полномасштабной войны ушел в ВСУ. Однако 17 августа 2023 года он трагически погиб на фронте.

"Во время выполнения задания на "нуле" они разделились на две группы. Когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе, был ранен. Его пытались вытащить, но прилетел вражеский дрон - и он погиб. Я видела последние минуты жизни своего мужа с экшн-камеры, мне передали запись побратимы. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им", - рассказала Хильская в интервью OBOZ.UA.

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Актриса отметила, что до сих пор не может оправиться после потери любимого. Она признается, что время не лечит душевные раны и поэтому никогда не сможет забыть Алексея.

"Эта боль просто уже становится частью тебя. Ничего невозможно забыть. Когда столько лет между вами такие классные отношения, вы партнеры во всех смыслах этого слова - по жизни, профессии, отцовству. Мы реально были хорошей семьей. Бывают периоды, когда мне все время хочется слушать его голос, смотреть видео. А иногда открываю - и быстро закрываю, потому что сердце разрывается: не сегодня, не могу сегодня. В то же время я все больше стала чувствовать, что он рядом с нами".

Сейчас, по словам Надежды, ей помогает пережить горе работа и родные люди рядом.

К слову, актриса прожила в браке с мужем 14 лет. До войны он также снимался в фильмах и сериалах. У пары есть общая дочь Валерия.

Напомним, ранее стало известно, что украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на войне.

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