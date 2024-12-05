Она также ответила, поддерживает ли общение с родственниками из страны-агрессора.

Украинская телеведущая Светлана Вольнова рассказала, что ездила в РФ после 2014 года.

По слова женщины, она не могла не поехать. Причиной визита в страну-агрессора стала смерть отца, который жил там.

"Последний раз я была в России на похоронах отца в 2017 году, мамы уже в то время не было среди живых. Не могла не поехать. Но после этого - все. Ну какой смысл? После 2014 года, когда началась война на востоке Украины, нам там делать было нечего", - подчеркнула Вольнова в интервью OBOZ.UA.

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Светлана добавила, что сейчас общается с некоторыми родственниками из РФ, в частности, с двоюродной сестрой. Однако в начале полномасштабной войны у них возник серьезный конфликт.

"Она знает, что происходит здесь с первого дня, она на нашей стороне. Правда, сначала все было немного иначе. Помню, позвонила, я рассказала, что город бомбят, а она: "Это же ваши". Я была шокирована: "Лена, ты в своем уме?" Очень серьезно с ней поговорила, она меня поняла. Мы продолжаем оставаться на связи, потому что корни рода - это важно".

Что известно о Светлане Вольновой

Светлана родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 24 года переехала в Украину с мужем-военным. В 1990-х годах Вольнова работала моделью, а затем стала ведущей проекта "Телевизионный центр моды". Но больше всего популярность женщине принесла программа "Вольности Вольновой".

Напомним, ранее солист группы The ВЙО рассказал о маме-россиянке.

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