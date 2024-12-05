Она также рассказала, что думает о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

Украинская телеведущая и светская львица Светлана Вольнова высказалась о певице Светлане Лободе и прокомментировала действия предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак, которые продолжают выступать в РФ во время войны.

По словам женщины, Лобода в свое время решила поехала в страну-агрессора из-за своего продюсера Нателлы Крапивиной. Но даже несмотря на то, что артистка с начала полномасштабного вторжения выехала из РФ, ей все равно сложно восстановить репутацию и вернуться в украинский шоу-бизнес.

"Ей сейчас трудно вернуться на украинский рынок, потому что не только выступала, но и жила в Москве. Но многие не думали, что все так произойдет между странами. А российский рынок - он огромный, поэтому наши ехали туда заработать. В случае со Светланой Лободой, думаю, работать там - это была идея ее продюсера. И Светлана быстро стала там звездой номер один. А потом война, проверка на прочность", - сказала Вольнова в интервью OBOZ.UA.

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А вот относительно предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак, женщина имеет другое мнение. По словам Вольновой, они всегда хотели жить в стране-агрессоре и стремились именно там развивать свою карьеру.

"Ани Лорак всегда была нацелена на Москву. Помните, еще совсем девочкой участвовала в телепроекте "Утренняя звезда" Юрия Николаева? По сути, с пеленок туда. Да и Повалий стремилась к тому же".

К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 предателей. Среди них есть Ани Лорак и Таисия Повалий, которые имели звание "Заслуженный артист Украины".

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Мирослав Кувалдин назвал причину измены Лорак и Повалий, которые живут в РФ.

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