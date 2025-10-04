Их враждебность могла распространиться и на мужчин.

Когда в 2017 году принц Гарри объявил о помолвке с Меган Маркл, во дворце надеялись, что будущая герцогиня станет близкой подругой для Кейт Миддлтон. Уже через несколько месяцев СМИ заполонили слухи о напряженных отношениях между двумя женщинами.

Как напоминает Daily Mail, первые признаки разногласий появились еще во время подготовки к свадьбе Меган и Гарри в 2018 году. Тогда в центре споров оказывались даже такие мелочи как фасон платьев дружок и поведение во время репетиций. Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" позже рассказал, что после одного из разговоров нашел Меган в слезах на полу, а Кейт впоследствии принесла извинения с открыткой и цветами.

Еще один эпизод, который обсуждали годами, случился с букетом невесты. Во время трансляции свадьбы внимательные зрители заметили, что у Меган на входе в часовню не было букета, а уже через несколько секунд она держала его в руках. Некоторые предположили, что цветы ей передала именно Кейт, и это якобы должно было стать знаком примирения. Впоследствии выяснилось, что букет Меган на самом деле передала ее помощница Клара Мэдден - бывшая ассистентка Уильяма и Кейт, которая тогда работала на Гарри.

Видео дня

В подборке свадебных фото, которую Гарри и Меган обнародовали через год после церемонии, Кейт не было. По мнению журналистов, это еще один знак того, что отношения между бывшими невестками королевской семьи остаются натянутыми.

На протяжении лет конфликт только разрастался. В своих мемуарах Гарри рассказал о ссоре из-за слов Меган о том, что у Кейт "детский мозг". Это неофициальный термин, который описывает такие симптомы, как забывчивость, проблемы с концентрацией внимания и "туман в голове", которые могут испытывать некоторые женщины во время беременности и после родов. Уильям в ответ назвал Меган грубой и указал на нее пальцем со словами: "Такого здесь не делают".

Перед совместным выступлением на форуме Royal Foundation Меган попросила Кейт одолжить ей блеск для губ. Когда Меган наносила блеск пальцем, Кейт якобы сделала выражение лица, которое говорило об отвращении.

Тот самый форум стал и первым публичным испытанием для Гарри, Меган, Уильяма и Кейт. Ожидалось, что они покажут единство и согласие, но все получилось наоборот. По словам очевидцев, Меган заняла слишком много эфирного времени, говорила с энергией и уверенностью, а Кейт оставалась сдержанной. Тогда многие заметили, что "королевская гармония" уже дала трещину.

Напомним, в недавнем интервью принц Уильям рассказал, как ему удалось воспринять новости о том, что его жене и отцу-королю диагностировали рак.

Вас также могут заинтересовать новости: