Народный артист Украины поделился воспоминаниями о портовом городе, который сейчас находится в оккупации.

Известный украинский актер, сыгравший главные роли в сериалах "Слуга народа" и "Папик", рассказал, что оккупанты уничтожили квартиру, в которой он когда-то жил в Мариуполе. Стас Боклан вспомнил, что именно в Драмтеатре, который зверски разрушили захватчики, он в свое время начинал карьеру актера.

Подробностями мужчина поделился в интервью YouTube-проекту "ЗооПатруль".

"Нет моего первого театра, где я работал. Нет квартиры, где я жил там. И нет многих людей, с которыми я работал. Я никогда не думал, что во мне может быть столько ненависти, потому что это страшно вообразить", - сказал Боклан.

Он также вспомнил, что 23 февраля этого года они с женой вернулись домой после съемок новой "Лиги смеха". Планировалось, что на следующий день они поедут в гости к маме, чтобы ей помочь.

Напомним, Боклан рассказал байку о происхождении российского солдата. Актер прочитал байку о Свинье и собаке, которая сорвалась с цепи.

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