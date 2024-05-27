Соня Евдокименко в отношениях с американским миллиардером.

Внучка известной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко поделилась новым снимком со своим бойфрендом-иностранцем. Девушка больше не скрывает свой роман с американским миллиардером Максом Лернером, семейное состояние которого составляет 1,2 миллиарда долларов.

Звездная внучка в своем Instagram опубликовала пост, в котором собрала свои лучшие майские фото. На одном из них модель показалась в объятиях любимого. На фотографии 22-летняя Евдокименко позирует в платье-вышиванке красного цвета. Наряд украшен узорами и бахромой.

"Майские моменты", - лаконично подписала фотографии Соня.

Видео дня

Близкие девушки уже успели отреагировать на новый снимок. В частности, Ротару оставила под постом Сони свой лайк, а мама модели Светлана Евдокименко и брат-музыкант оставили смайлики в форме сердец. Подписчики Евдокименко засыпали девушку комплиментами:

"Ты потрясающая в этом платье. Такое впечатление, что солнце находится внутри тебя и просто засветилось"

"Самая красивая девушка в мире"

"Украинская красавица"

К слову, Соня уже много лет живет в Нью-Йорке. Что касается Макса Лернера, его дед - американский меценат и предприниматель. В 1982 году он основал банковскую компанию MBNA Corporation.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару высказалась о войне в Украине. Девушка поддержала украинцев во время полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: