Стало известно, чем занимается Анатолий во время войны в Украине.

Внук известной украинской певицы Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - впервые за долгое время вышел на связь из-за границы.

Не секрет, что весной 2022 года он пытался вместе с отцом незаконно сбежать в Молдову. Но позже все же оказалось, что 30-летний мужчина смог покинуть Украину. На днях он опубликовал новые кадры в своем Instagram. На них Анатолий стоит за диджейским пультом.

"Новый сингл "Думай о себе", - подписал Анатолий, который строит музыкальную карьеру за рубежом под сценическим именем SHMN.

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К слову, на трек отреагировала уже звездная бабушка София Ротару. Знаменитость поставила лайк под роликом. Также прокомментировала новую работу сестра Анатолия - София.

"Не могу дождаться", - написала она.

Что известно о внуке Софии Ротару

После попытки в начале полномасштабной войны выехать за границу Анатолий показался в Европе. Как ему удалось выехать за границу - неизвестно. В 2022 году он писал об этом так:

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь".

Напомним, ранее внук Софии Ротару, который сбежал в Европу, внезапно вспомнил о войне.

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