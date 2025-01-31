Внук известной украинской певицы Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - впервые за долгое время вышел на связь из-за границы.
Не секрет, что весной 2022 года он пытался вместе с отцом незаконно сбежать в Молдову. Но позже все же оказалось, что 30-летний мужчина смог покинуть Украину. На днях он опубликовал новые кадры в своем Instagram. На них Анатолий стоит за диджейским пультом.
"Новый сингл "Думай о себе", - подписал Анатолий, который строит музыкальную карьеру за рубежом под сценическим именем SHMN.
К слову, на трек отреагировала уже звездная бабушка София Ротару. Знаменитость поставила лайк под роликом. Также прокомментировала новую работу сестра Анатолия - София.
"Не могу дождаться", - написала она.
Что известно о внуке Софии Ротару
После попытки в начале полномасштабной войны выехать за границу Анатолий показался в Европе. Как ему удалось выехать за границу - неизвестно. В 2022 году он писал об этом так:
"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь".
Напомним, ранее внук Софии Ротару, который сбежал в Европу, внезапно вспомнил о войне.