Девушка дала свои советы подписчикам.

Внучка украинской певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко - высказалась о токсичных родственниках.

В частности, недавно девушка ответила на вопрос подписчиков в Instagram о том, как воспринимать родственников, которые только портят жизнь и постоянно завидуют.

"Не воспринимать. Лично так точно. Реакции людей - это скорее о них самих. Относитесь с пониманием, но при этом научитесь выставлять свои границы. Доверяйте себе и уверенно двигайтесь в своем направлении", - написала Евдокименко.

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Но есть ли у нее такие родственники и был ли подобный опыт выставлять собственные границы для родных людей - Соня не отметила.

Что известно о внучке Ротару

Соня Евдокименко родилась в 2001 году. Она активно ведет свой Instagram-блог. Девушка работает моделью и строит свою карьеру за рубежом. Уже много лет она живет в Нью-Йорке.

Ранее в сети часто появлялись совместные фото со звездной бабушкой и другими членами семьи.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару высказалась о войне в Украине и публично поддержала всех украинцев.

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