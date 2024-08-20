Внучка украинской певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко - высказалась о токсичных родственниках.
В частности, недавно девушка ответила на вопрос подписчиков в Instagram о том, как воспринимать родственников, которые только портят жизнь и постоянно завидуют.
"Не воспринимать. Лично так точно. Реакции людей - это скорее о них самих. Относитесь с пониманием, но при этом научитесь выставлять свои границы. Доверяйте себе и уверенно двигайтесь в своем направлении", - написала Евдокименко.
Но есть ли у нее такие родственники и был ли подобный опыт выставлять собственные границы для родных людей - Соня не отметила.
Что известно о внучке Ротару
Соня Евдокименко родилась в 2001 году. Она активно ведет свой Instagram-блог. Девушка работает моделью и строит свою карьеру за рубежом. Уже много лет она живет в Нью-Йорке.
Ранее в сети часто появлялись совместные фото со звездной бабушкой и другими членами семьи.
Напомним, ранее внучка Софии Ротару высказалась о войне в Украине и публично поддержала всех украинцев.