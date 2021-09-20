20 сентября Софи Лорен отмечает свое 86-летие.

Итальянская актриса Софи Лорен сегодня отмечает свой день рождения. Первой её ступенькой к славе стала победа в четырнадцать лет на местном конкурсе красоты. В 1950 году София участвует в конкурсе "Мисс Италия", где получает приз "Мисс Элегантность", учреждённый жюри специально для неё.

Уже к середине 1950-х годов Лорен стала звездой экрана и секс-символом Италии. Первым её фильмом, вышедшим в прокат за пределами Италии, стал "Аттила" (1954) с Энтони Куинном. Внимание серьёзных кинокритиков Лорен впервые привлекла в фильме Витторио де Сика "Золото Неаполя" (1954), в котором она попала в родную стихию, сыграв энергичную неаполитанскую лавочницу. Вершиной актёрского мастерства Софии Лорен было исполнение роли матери в "Чочаре" - неореалистическом фильме, снятом по роману Альберто Моравиа.

В честь праздника УНИАН предлагает вспомнить самые знаковые высказывания обладательницы почётного "Оскара" (1991) с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".

Читайте такжеСамый стильный маникюр 2021-2022: свежие идеи для вдохновения (фото)

Трудно стать неотразимой, если ты ленива Одежда - самое простое средство раскрытия личности Фантазия мужчины - лучшее оружие женщины Характер - важнейшее слагаемое красоты Существует источник молодости: это ваш ум, ваш талант, творчество, которое вы вносите в свою жизнь и жизнь любимых людей. Когда вы научитесь пить из этого источника, вы действительно победите возраст Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь Умных женщин мужчины отмечают, красивых — глазами выхватывают из толпы и только обаятельных не забывают Физические упражнения делают тебя более грациозной. Когда ты регулярно выполняешь комплекс упражнений, ты ходишь гордо и плавно - так, словно вся улица твоя Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества - сущее наказание

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич