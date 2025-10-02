Он поделился, чем сейчас занимается Мурат.

Известный украинский ведущий Слава Соломка неожиданно рассказал о своей дружбе с бывшим мужем Ани Лорак, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Он признался, что их связывает.

В программе "По домам" Соломка поделился, что действительно находится в хороших дружеских отношениях с Муратом и добавил, что тот "ненавидит", когда его ассоциируют только с Лорак. Слава рассказал, чем занимается Налчаджиоглу сейчас и как это дело их связывает.

"У меня есть друг, у нашей компании есть друг Мурат. У него компания, он руководитель компании. У них там есть и косметика, и духи, все разное. Это полностью все турецкое производится, оно качественное. И периодически я от него получаю подарки, он мне присылает", - поделился ведущий.

Соломка признался, что пользуется всеми средствами, которые дарит ему Мурат, ведь долгое время пытается набрать вес. В частности, он поделился, что занимается терапией на протяжении десяти лет.

"Это очень крутая штука, кстати, для набора веса. Это то, что мне нужно. Я же спортом занимаюсь и я пытаюсь набрать вес", - рассказал Слава.

При этом ведущий отреагировал на слухи, что он ВИЧ-положительный, отметив что это полнейшая ложь:

"Нет, нет, я не ВИЧ положительный, у меня нет ВИЧ положительного статуса. Ну мне задавали вопрос: "Ты принимаешь препараты, ну ты на терапии?". Называется это ретровирусная терапия. Нет, у меня нет положительного статуса, я здоров, потому что уже я такие даже о себе слухи слышал".

