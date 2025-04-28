'Я потерял дочь': Мурат Налчаджиоглу сделал неожиданное заявление о ребенке от Ани Лорак

Он рассказал, как на его жизнь повлияла война.

Турецкий бизнесмен, проживающий в Украине, Мурат Налчаджиоглу рассказал, как война изменила его жизнь. По его словам, из-за поддержки Украины ему запретили въезд в Россию на 50 лет, поэтому он не может проводить с дочерью Софией столько времени, сколько ему бы хотелось.

"Вы знаете, что я потерял в этой жизни? Свою семью, свою дочь. Я попал в 50-летний "черный список" на российской территории. Мое имя звучит как спецназ, потому что я очень много общаюсь с военными, помогаю им. Поэтому я потерял это. Я выбрал быть свободным человеком, и я живу здесь", – рассказал Мурат в интервью Богдану Беспалову.

Стоит отметить, что Налчаджиоглу продолжает поддерживать Украину. В начале большой войны он помогал с гуманитаркой, а также он переориентировал свой косметический бизнес на поддержку нашей страны.

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А вот его экс-супруга Ани Лорак продолжает жить и работать в России. Вместе с ней живет и их дочь София. Девочка изредка видится с отцом и приезжает к нему в Турцию, а вот в Украине она не появлялась с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу назвал причину, по которой предательница Ани Лорак молчит о войне в Украине.

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