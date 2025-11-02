Марина сообщила о своем новом статусе в сети.

Экс-участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский - Марина Голд - стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram только сейчас, хотя отметила, что родила первенца еще 24 октября.

"24.10.2025 наша мечта осуществилась", - написала Марина и опубликовала первые трогательные фото семьи в новом составе.

К слову, лицо ребенка Голд решила скрыть смайликом. Также новоиспеченная мама пока не отметила, как они с мужем назвали новорожденную дочь.

К слову, в конце февраля этого года избранник Марины сделал ей предложение на Гавайях после пяти месяцев отношений. Весной влюбленные сыграли свадьбу в Соединенных Штатах Америки, а позже сообщили, что ждут пополнения.

