Блогерша празднует День рождения.

Победительница 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень похвасталась перед подписчиками ценным подарком.

Сегодня, 18 ноября, девушка празднует День рождения. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте множество поздравлений от друзей, а также фотографии воздушных шариков, роз и кольца, вероятно, от итальянского люксового бренда Bvlgari:

"Когда желания осуществляются от родных рук. Люблю".

Некоторые комментаторы предположили, что Инне сделали предложение, однако кольцо находится на среднем пальце девушки, а не на безымянном.

Видео дня

Напомним, вскоре после "Холостяка" Инна и ветеран войны Александр Терен объявили о разрыве. Впоследствии друзья главного героя заявляли, что между ними никогда не было отношений. Сейчас Белень встречается с другим мужчиной, она публикует их фото в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: