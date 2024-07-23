Ведущий вспомнил спор с певцом, который проиграл.

Известный украинский радиоведущий, музыкант, продюсер Сергей Кузин, который ответил, чем зарабатывает на жизнь в США, рассказал о споре с известным певцом Олегом Винником. Знаменитость спрогнозировал, вернется ли артист, который после начала полномасштабного вторжения сбежал за границу, в Украину.

По словам шоумена, говорить о возвращении певца ему сложно. Он не знает, удастся ли когда-то Виннику снова стать частью украинского шоу-бизнеса.

Кузин рассказал историю, как в свое время он не верил в успех Олега. Более того, ведущий даже поспорил, что песни исполнителя не станут популярными. Однако этот спор Сергей проиграл, но он до сих пор не понимает, в чем особенность Винника.

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"Я когда-то проиграл большой спор, потому что я был уверен, что все эти львицы, царицы, волчицы никогда не будут успешными. Я этот спор с треском проиграл. До сих пор я не могу понять, почему", - поделился музыкант в комментарии для "РБК-Украина".

Ведущий также рассказал, что долгое время он был в хороших отношениях с Александром Горбенко - продюсером Винника. По его мнению, именно благодаря Горбенко песни артиста стали хитами. В дополнение, Кузин рассекретил, что причиной разрыва сотрудничества продюсера и певца стала слишком "праздничная" жизнь Олега.

"Пребывание Олега в эфире многих радиостанций нашего холдинга больше было связано с Сашей Горбенко, его бывшим продюсером. Насколько я знаю, они прекратили сотрудничество из-за праздничного образа жизни Винника", - отметил Сергей.

К слову, после 24 февраля 2022 года Винник сбежал в Германию. Сам певец утверждал, что уехал якобы из-за сложного заболевания, которое лечит за рубежом. Артист не выходит на связь уже более 2 лет и молчит о войне в Украине.

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала побег Олега Винника за границу.

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