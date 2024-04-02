Дальше пара будет двигаться по отдельности.

Украинская певица Санта Димопулос, которая с начала большой войны живет в ОАЭ, сообщила о разводе со своим супругом, бизнесменом Игорем Кучеренко.

На своей странице в Instagram она написала, что их история длиною в 11 лет подошла к концу.

"Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаёмся родными людьми, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был осознанный выбор", - призналась Санта.

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Она выразила благодарность экс-супругу за дочь, безусловную любовь, семью, поддержку и бесценные моменты, которые они вместе проживали.

"Да, это болезненный период, когда я чувствую себя ранимой, и через потерю старых смыслов и опор ищу новые пути к своей душе. Это большая ответственность и перед детьми. Я сделаю всё, чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненный для них. Несмотря на это, я в хорошем контакте с истинной собой и у меня нет сомнений, что всё к лучшему", - добавила певица.

Напомним, ранее известный украинский ведущий романтично сделал предложение любимой.

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