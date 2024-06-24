'Самых смелых убили': известный певец высказался о звездах, поющих на русском языке

Фоменко не спешит их в чем-то обвинять.

Лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко высказался в адрес знаменитостей, которые пели на русском языке. Он "проехался" по Ирине Билык, Оле Поляковой и других.

Он назвал певиц сугубо шоу-бизнесовыми людьми, потому что петь на русском было выгоднее. Однако он не спешит обвинять в этом артисток, потому что сконцентрирован только на себе и на том, что сделал за все это время он сам.

"Билык, Полякова – таких десятки. Вопрос не только в Ирине Билык. С ней все как раз понятно. Надо смотреть на то, не как она начинала, выпуская один за другим украиноязычные альбомы, а как продолжала. В этом случае мы имеем дело с сугубо шоу-бизнесовым человеком, который в какое-то время принял решение, что на русском – выгоднее. Но я не хотел бы ничего плохого о ней и таких, как она, говорить. Мол, переобуванцы. Думать, кто там настоящий, кто нет. Кто я такой, чтобы кого-то обвинять? Я могу корить за какие-то дела только себя. Все остальное – это дело ответственности других", - сказал Фоменко в интервью "Обозревателю".

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Он добавил, что тех людей, которые с самого начала творили на украинском, просто убили. К примеру он привел Аллу Горскую, Василия Стуса, Владимира Ивасюка и других.

"Есть определенный пул людей, которые всю жизнь делали украинскую музыку, снимали украинское кино, занимались украинским искусством. И эта история идет от шестидесятников, работавших в условиях "совка", но не являвшихся ими по духу. Тех из них, которые были самыми решительными, смелыми и яркими, убили. Почему столько было уничтоженных художников? Потому что культура формирует нацию. Культура – это такое же оружие, как автомат в руках военного", - добавил Фоменко.

Напомним, ранее актриса Дарья Легейда ответила, жалеет ли о съемках с россиянами.

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