Актриса также рассказала, какие отношения у нее с Ксенией Мишиной.

Украинская актриса, звезда "Крепостной" и "Крашанки" Дарья Легейда откровенно призналась, стыдно ли ей за сотрудничество с россиянами в прошлом. Она ответила, изменила бы что-то, если бы знала о полномасштабном вторжении.

По словам актрисы, раньше она не задумывалась о последствиях работы с соседями из страны-агрессорки. Она говорит, что хотела развиваться и получать новый опыт, поэтому не думала о партнерах на съемочной площадке.

Однако признает, если бы знала, что произойдет в феврале 2022 года, то не повторила бы ошибок. Легейда добавила, что не жалеет о прошлом, потому что это была ее жизнь и ее выбор.

Когда нам давали работу, мы ее брали, и не задумывались о том, какие будут последствия этой работы, и вообще они есть. Просто хотели работать. Просто хотели реализовываться. Если бы я знала, что делаю хоть что-то немного плохое, я бы этого не делала. У меня есть коллеги, которые снимались с русскими и ненавидели их. Вот я этого не понимаю. Если бы я на тот момент имела хоть крупицу того понимания, которое имею сейчас, я никогда бы так не делала. Я не буду говорить, что мне стыдно, потому что это мой путь. Это вся я. Те осознания, которые я имею сейчас, они горечью отдают на какие-то моменты той жизни. Если спросить, делала ли ты что-то плохое сознательно, то я себе скажу, что нет.

Также Дарья рассказала об отношениях с актрисой Ксенией Мишиной. По словам звезды, они не подруги с коллегой, но поддерживают связь. Легейда отмечает, что у нее хорошее отношение и теплые чувства к Мишиной.

"Нет. Это очень хорошее товарищество. Мы не подруги, потому что мы не общаемся в классическом понимании. Я ее очень люблю. Я ее любила просто за то, что она есть. Такая, какая она есть. И у меня к ней очень теплые чувства. Я всегда приду ей на помощь, если нужно будет. Я могу ей написать, если меня что-то тревожит. И она всегда мне ответит. У нас очень хорошие отношения", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Дарья Легейда рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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