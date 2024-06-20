Поклонники певицы шокированы сходством звезд.

Известная певица, народная артистка Украины Ирина Билык показалась без макияжа. Исполнительница удивила поклонников ярким перевоплощением.

Знаменитость решила поэкспериментировать со своим образом и пришла к известному визажисту Егору Андрюшину. Уже не впервые звезды работали вместе, а мастер перевоплощал Ирину. Однако в этот раз макияж певица был как никогда ярким.

В своем Instagram Билык опубликовала кадры, на которых сначала она предстала ненакрашенной, а затем Андрюшин сделал звезде макияж в розовых оттенках. Артистка показалась в неоновом блейзере и в берете такого же цвета.

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Однако поклонников знаменитости больше всего удивило не ее перевоплощение. Фанаты певицы подметили ее невероятное сходство с визажистом. В комментариях к ее посту они заметили, что у звезд есть немало похожих черт. В частности, голубые глаза и светлые волосы. Поклонники даже назвали их близнецами:

"Вы очень похожи, не родственники случайно?"

"Какие-то прямо одинаковые, как брат с сестрой"

Вау. Егор, вы мега визажист. Ирине очень идет"

"Близнецы"

Напомним, ранее Ирина Билык призналась, что ее сердце занято и рассказала о муже. Певица приоткрыла завесу своей личной жизни.

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