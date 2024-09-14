В список вошли 30 знаменитостей.

Украинский журнал Forbes Ukraine опубликовал рейтинг "30 до 30", в который вошли самые влиятельные украинские звезды. Эти знаменитости "определяют будущее Украины" и достигли больших высот за последний год.

В списке оказалась 19-летняя исполнительница, которая стала главной загадкой украинского шоу-бизнеса. Молодая артистка успела стать одной из самых популярных звезд Украины за очень короткое время. Речь идет о Klavdia Petrivna, которая во время концерта в августе впервые показала свое лицо. Кстати, певица является самой молодой знаменитостью в списке.

Также в рейтинге есть представительница Украины на "Евровидении-2024" - певица Jerry Heil. Еще Forbes выделил театрально-музыкальную группу Schmalgauzen.

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Настоящим открытием этого года стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Он также является главным героем шоу "Холостяк" и создал собственный проект "Отвал ног", в котором проверяет города на инклюзивность.

В рейтинг еще вошли основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко и поэтесса и военная Оксана "Ксена" Рубаняк. Полный список "30 до 30" можно посмотреть на сайте Forbes.

К слову, в издании отметили, что в этом году они получили рекордное количество анкет потенциальных участников рейтинга.

"В 2024 году Forbes Ukraine получил более 1200 анкет потенциальных участников списка. Это наибольшее количество анкет за все годы существования проекта", - говорится на сайте.

Треть списка составили также украинские военные и волонтеры, а еще треть - спортсмены и предприниматели.

"Наш нынешний список - яркое отражение социального контракта, озвученного в начале года Владимиром Зеленским: "Или воюешь, или работаешь". Почти треть списка - военные. Но и в других категориях немало лауреатов списка тесно касаются Сил обороны", - добавили в Forbes.

Напомним, ранее Jerry Heil подала свою песню на музыкальную премию "Грэмми".

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