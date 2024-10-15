Шоумен вспомнил инцидент, вследствие которого он получил ранение в сердце.

Известный украинский ведущий и шоумен Дядя Жора, он же Вадим Мичковский рассказал о ситуации, которая произошла с ним много лет назад. Тогда знаменитость стал участником драки, в результате которой получил ранение в сердце.

По словам Дяди Жоры, инцидент произошел примерно 30 лет назад. Во время драки шоумен получил 13 ножевых ранений. Из-за этого он попал в больницу и даже пережил клиническую смерть. Сейчас артист с юмором рассказывает о тех временах, но вспомнил, что тогда ему было несладко.

"Это молодые 90-е. Попал в историю, где поймал 13 ножевых, ранение в сердце. Клиническая смерть, потом возвращение и месяц заново вставать, ходить... То есть было уже переосмысление. Я в свое время уже почувствовал смыслы. Просто тогда еще ты молодой был, у тебя все в другую сторону работает, ты еще не видел и не понимаешь много вещей, но уже тогда ты понял, что надо немного в другом направлении двигаться", - поделился юморист.

Четыре года Вадим снова пережил сложный период, связанный с его здоровьем. В 44-летнем возрасте шоумен перенес инсульт. Его жена Наталья поделилась, что именно она заставила мужа обратиться к медикам, когда он пожаловался на самочувствие из-за головной боли.

"Он проснулся утром, у него сильно болела голова. Я вижу, что-то не то. Я настояла на том, что он пошел проверился к невропатологу. Невропатолог ему выписал "Нимесил" и сказал, что все хорошо. Я устроила такую панику, и на следующий день мы пошли к еще одному врачу. А он уже сутки с инсультом. Мы сразу в больницу. Бог спас, по снимкам более-менее, могло быть гораздо хуже", - вспомнила Наталья.

Напомним, ранее Дядя Жора признался, сколько зарабатывает во время войны. Юморист также назвал источники своего дохода.

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