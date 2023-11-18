По словам певицы, продюсер пытался сломать ее как проект.

Украинская певица Анастасия Приходько раскрыла потрясающие подробности сотрудничества с продюсером Константином Меладзе.

В интервью для YouTube-проекта "Наедине" исполнительница призналась, что ключевым моментом в их отношениях стало "Евровидение-2009". Продюсер начал раздавать композиции Приходько другим артистам, лейбл разорвал с ней сотрудничество, а саму Настю отправили из Москвы в Киев.

"Ты понимаешь, что еще позавчера тебе были аплодисменты всей Европы, а уже сегодня ты сидишь дома и ты никому не нужен. Ты понимаешь, что у тебя нет ни песен, ни продюсера", - рассказала артистка.

Певица вспомнила, что в Киеве начала строить карьеру самостоятельно, все начало налаживаться, а потом в ее жизни снова появился Меладзе. Певице и продюсеру предложили вместе вести проект. Тогда Константин напомнил Анастасии, что их контракт до сих пор действует, поэтому у нее не было выбора, кроме как согласиться.

"На горизонте появляется Константин Меладзе и говорит, что ты будешь принимать со мной участие в проекте на "1+1". Когда он появился на горизонте, мне казалось, что это страшный день. Он говорит не забывать, что у тебя еще есть контракт. Он тогда сказал, что все гонорары, которые будут приходить от "1+1", он будет забирать себе, а мне будет платить лишь 10%. Это такой второй удар был, но я и это выстояла. Он мне сказал, что ждет того," когда ты будешь пьяной валяться под забором и так закончится твоя артистическая жизнь", - вспомнила звезда.

Приходько призналась, что негативных моментов за время сотрудничества с Меладзе было достаточно много. Постоянные унижения стали последней каплей в их сотрудничестве.

"Он меня очень унижал. Он объяснял, что таким образом старается, чтобы у меня не было звездной болезни. Но это унижение я не забуду. Говорил, что я пою очень плохо и что он в меня не верит", - вспомнила артистка.

Напомним, что ранее украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала продюсера Потапа, которого за пределами Украины подловили в компании россиян.

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