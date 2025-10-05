Актриса также призналась, на какие предложения режиссеров не соглашается сейчас.

Украинская актриса Виталина Библив, которая известна по сериалам "Женский доктор", "Будиночок на щастя" и многим другим киноработам, рассказала о своих гонорарах во время войны.

Звезда отметила, что некоторые режиссеры иногда сейчас специально занижают цены за работу актеров.

"Я работаю с агентами и мы решили не соглашаться на такие предложения. Мы гонорары не снижали, а даже удалось немного поднять. Если предлагают меньший заработок по объективным причинам, продюсеров можно понять. Но нередко гонорары искусственно занижают, прикрываясь войной", - подчеркнула Виталина в интервью для OBOZ.UA.

Она также добавила, что уже имела похожий опыт, когда был кризис. Тогда Библив соглашалась почти даром сниматься, но теперь изменила свою позицию.

"Мы прошли через период большого кризиса 2008 года, когда тоже говорили, что денег нет. Тогда ты снимался условно за 23 копейки, а на следующий проект продюсер приезжал на новой машине. И отсюда возникал вопрос: почему меня просят "войти в положение"? Сегодня подобные ситуации иногда тоже случаются. Конечно, есть кино, где вкладывают свои средства, - и тогда не споришь о гонораре, потому что интересно работать в авторском проекте. Но - это другое", - отметила актриса.

